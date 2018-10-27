كارتيرون يعقد محاضرة للاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل المران

عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين لمدة ١٥ دقيقة مع بداية المران الجماعي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي غدا الأحد في ذهاب دور الـ١٦ لكأس زايد للأندية أبطال العرب والمقرر لها الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وحرص الفرنسي على الاجتماع بلاعبيه للحديث عن مباراة الغد أمام الوصل الإماراتي وضرورة التركيز لتحقيق نتيجة جيدة في اللقاء تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة يوم 22 نوفمبر المقبل بالإمارات.



