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الشرقية يتخطى عقبة غزل السويس بثنائية نظيفة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:44 م
الشرقية يتخطى عقبة غزل السويس بثنائية نظيفة
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علي نبوي
 
 
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، على ضيفه غزل السويس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد الزقازيق، ضمن مباريات الجولة العاشرة من المجموعة السابعة لدوري القسم الثالث.

وضع ياسر إبراهيم الفريق الشرقاوي في المقدمة بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 28 بضربة رأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أحفاد عرابي بهدف نظيف.

وواصل الشرقية ضغطه في الشوط الثاني على دفاعات السويس ليعود ياسر إبراهيم مجدداً ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الشرقية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني خلف كهربا الإسماعيلية، صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد غزل السويس عند 14 نقطة.

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