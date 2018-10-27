الوداد والنجم.. مشاهدة مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي اليوم| مباراة الوداد والنجم مباشر| شاهد كاس زايد الآن

يخوض الوداد المباراة، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على مولودية وجدة بهدفين دون رد، في الدوري المغربي، كما تشهد صفوف الفريق عودة النجم ويليام جيبور، الذي غاب عن المباراة الأخيرة، بسبب الإرهاق بالإضافة للاعب إسماعيل الحداد بعد تعافيه أيضًا من الإصابة.

ويخوض الفرنسي رينييه جيرار، مدرب الوداد، أول مباراة مع الفريق، على مستوى المنافسات الخارجية، بعد أن قاده على المستوى المحلي في الدوري والكأس.

ويملك الوداد القوة الضاربة في خط الهجوم أبرزهم محمد أوناجم، ويليام جيبور وأيمن الحسوني وبديع أووك.

أما النجم الساحلي التونسي بقيادة مدربه البلجيكي جورج ليكنز فيتسلح بخبرة نجومه عمار الجمل وأمين الشرميطي والمهاجم المصري عمرو مرعي، بينما يغيب الثنائي ياسين الشيخاوي وعلية البريقي للإصابة.





ويستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي، نظيره النجم الساحلي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية "كأس زايد".

ويخطط ممثل الكرة المغربية، لخطف الفوز وبنتيجة مريحة قبل موقعة الغياب في تونس للتاهل لدور الـ8 في البطولة الأغلى على صعيد الأندية العربية.

مباراة اليوم عبارة عن "ديربي شمال إفريقيا" وتحمل الإثارة والمتعة في ظل المنافسة الشرسة بين الأندية التونسية والمغربية.



