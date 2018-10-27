سعد سمير ينتظم في مران الأهلي الجماعي





انتظم سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق في برج العرب بالإسكندرية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي غدا الأحد في ذهاب دور الـ١٦ لكأس زايد للأندية أبطال العرب والمقرر لها الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وكان سعد سمير قد أكتفى بأداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي صباح أمس قبل مشاركته اليوم في المران الجماعي.



