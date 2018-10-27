يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 27-10-2018 كورة لايف اون لاين يوتيوب بث مباشر
السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:41 م
يحل الزمالك ضيفاً على مواطنه الإتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية (بطولة زايد) فى المباراة التى يستضيفها ستاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة.
وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD2 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام عبده .
قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: : 12467
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز:27500
معدل تصحيح الخطأ:2/3
المزيد عن: مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم بث مباشر مباريات الزمالك والاتحاد السكندري مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر يوتيوب مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الان بث مباشر مباراه الزمالك واتحاد السكندري بث مباشر الزمالك والاتحاد يوتيوب الزمالك والاتحاد مباشر الزمالك والاتحاد