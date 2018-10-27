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يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 27-10-2018 كورة لايف اون لاين يوتيوب بث مباشر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:41 م
يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 27-10-2018 كورة لايف اون لاين يوتيوب بث مباشر
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يحل الزمالك ضيفاً على مواطنه الإتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية (بطولة زايد) فى المباراة التى يستضيفها ستاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة.

وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD2 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام عبده .

قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: : 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3
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