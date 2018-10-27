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عاجل- السعودية| "الداخلية": القبض على 8627 متهمًا تورطوا في تهريب وترويج المخدرات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:42 م
عاجل- السعودية| الداخلية: القبض على 8627 متهمًا تورطوا في تهريب وترويج المخدرات
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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تمكنت الجهات الأمنية المختصة، خلال العام الماضي، من القبض على 8627 متهمًا، منهم 4841 أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون سعوديًّا، بالإضافة إلى 3786 وستة وثمانين متهمًا من 43 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

وواجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة 102 من رجال الأمن، ومقتل 24 وإصابة 28 من مهربي ومروِّجي المخدرات.

 

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية، حوالي ثلاثة وثمانون مليونًا وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون قرص إمفيتامين (كبتاجون)، بالإضافة إلى 28 طنًّا و487 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

 

كما تم ضبط 8 كيلوجرامات و254 جرامًا من الهيروين المخدر الخام ، و83 كيلوجرامًا و521 جرامًا من مادة الهيروين المعد للاستعمال، بالإضافة إلى ضبط 47 كيلوجرامًا و461 جرامًا من مادة الشبو المخدر.

 

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 21 كيلوجرامًا و93 جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و4 كيلو جرامات و736 جرامًا من مادة الكوكائين المخدر.

 

وبحسب البيان، فإنه تم ضبط مليونين وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتين وثلاثة وستين قرصًا مخدرًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و1092 قطعة سلاح متنوعة واثنين وعشرين ألفًا وواحد وثمانين طلقة حية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط ثمانية وأربعين مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ريالًا، المبالغ النقدية المضبوطة بحوزة المتهمين.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

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