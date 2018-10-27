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فنانون يدعمون مريم حسين بعد تسريب صورة مخلة لها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:41 م
فنانون يدعمون مريم حسين بعد تسريب صورة مخلة لها
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الفجر الفني
 

دعم عدد من الفنانين والإعلاميين المغاربة الإعلامية المغربية ​مريم حسين​، بعد انتشار صور مخلة نسبت لها من طرف جهات مجهولة حيث استنكروا لما يحصل معها من إساءة لسمعتها.

 

وكان من بين هؤلاء الإعلامي المغربي فهد الهاشيمي، الذي كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "تصفية حسابات بطريقة بشعة محاولة نسف تعب ومجهود سنوات للنجاح ضريبة تؤدى ولو بعد حين، نفترض أن ما يتم نشره من خوض في الأعراض صحيح أليس الله ستير يحب الستر".

 

 

وكذلك كتبت الفنانة المغربية حكمت قائلةً: "من يبحث عن النظافة، الأعمال الايجابية، النجاح، التواضع، التقدم نحو الأمام.. سوف يرى كل هذا فيما تقومين به وما تمتلكين من جمال داخلي و خارجي أما باقي الأشياء فلا تعني الا أصحابها ومن يعجز عن الإحساس بالحب والرضى والطيبة، ولا يرونت من الدنيا الا القذارة فهم يستحقون الشفقة".

 

وأضافت: "هم من يعيشون من أنفسهم في هذا السواد كل يوم، كيف لهم أن يستحملوا هته التعاسة، ندعوا لهم بالشفاء والهداية، لكي يكتشفوا أن في الدنيا أشياء حرموا أنفسهم من الاستمتاع بها، فهم الخاسرون، أما أنت فاستمري في مسيرتك واسعدي بما وهبه الله لك انه هو الوهاب الكريم".

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