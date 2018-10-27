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رئيس وزراء البوسنة السابق: المشاركة في ندوة الأزهر الدولية عكست التنوع والتكامل

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:41 م
رئيس وزراء البوسنة السابق: المشاركة في ندوة الأزهر الدولية عكست التنوع والتكامل
رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق
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محمود الجلاد
 
قال زلاتكو لاغومجيا، رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق، إن ثقل شخصية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومكانتها، شجعته على حضور الندوة الدولية التي نظمها الأزهر الشريف، إضافة لعنوان الندوة القوي الذي حمل الكثير ورائه من حيث التنوع والتكامل.

وأشار زلاتكو، في تصريح خاص نشرته الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك إلى أنه سعيد جدا بالأجواء الحماسية التي اتسمت بها الندوة، حيث أن جميع المشاركين كانوا متحمسين جدا لجعل العالم أفضل، مما ساهم في الوصول إلى مستوى أعمق من التفاهم بين الحاضرين من الشرق والغرب.

وكان الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، قد نظما ندوة دولية بعنوان" الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" ناقشت على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة شارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية.

المزيد عن: وزراء البوسنة والهرسك مصر زلاتكو لاغومجيا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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