ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة علمية لتفكيك الفكر المتطرف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:40 م
منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة علمية لتفكيك الفكر المتطرف
منظمة خريجي الأزهر - أرشيفية
طباعة
محمود الجلاد
 
أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، عن مبادرتها العلمية لتفكيك الفكر المتطرف من خلال إصدارات إلكترونية ستبثها المنظمة على موقعها مجانا بصيغة  pdf، وأخرى ورقية مطبوعة بعدة لغات ستتوافر بجناح المنظمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هذه المبادرة تهدف إلى تأصيل علمي دقيق للرد على الأفكار الدينية المغلوطة التي يستعملها أصحاب الفكر المتطرف في استقطاب الشباب والفتيات، واكتساب تعاطفهم مع أفكارهم وأعمالهم الإجرامية في حق الدين وحق الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلي أن لجنتها العلمية راعت في تلك الإصدارات سهولة الصياغة، ووضوح العرض، وحسن ترتيب الأفكار، مع التوثيق العلمي الدقيق، دون اختصار مخل، أو تطويل ممل، مما يساعد القارئ على تحصيل الفكرة واستيعابها ببساطة وسهولة.

كما أفادت المنظمة أنها ستتيح للقراء حرية المناقشة والتساؤلات حول تلك الإصدارات وما تحويه من ردود من خلال موقعها الإلكتروني حيث سيتواصل أعضاء اللجنة العلمية مع الجمهور للإجابة على أسئلتهم والاستفادة من آرائهم.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة قد قامت بالرد على حوالي عشر إصدارات مطبوعة من كتب المتطرفين، احتوت على ما يقرب من مغالطات وتلبيسات في حوالي ثلاثين قضية ومسألة دينية، منها: الولاء والبراء، ومفهوم الكفر والإيمان، ومعاملة أهل الكتاب، ومسألة الجزية، وموضوع الخلافة، ودار الكفر ودار الإسلام، وغيرها، وستطرح تباعا على موقع المنظمة بصورة إلكترونية، كما توجد بصيغتها الورقية المطبوعة في جناح المنظمة بمعرض القاهرة القادم للكتاب.

المزيد عن: المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفكر المتطرف أصحاب الفكر المتطرف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
0
x
18:30
0
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
1
بورنموث
برايتون
0
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
1
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
1
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 6:50:05 PM