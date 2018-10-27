منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة علمية لتفكيك الفكر المتطرف

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، عن مبادرتها العلمية لتفكيك الفكر المتطرف من خلال إصدارات إلكترونية ستبثها المنظمة على موقعها مجانا بصيغة pdf، وأخرى ورقية مطبوعة بعدة لغات ستتوافر بجناح المنظمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هذه المبادرة تهدف إلى تأصيل علمي دقيق للرد على الأفكار الدينية المغلوطة التي يستعملها أصحاب الفكر المتطرف في استقطاب الشباب والفتيات، واكتساب تعاطفهم مع أفكارهم وأعمالهم الإجرامية في حق الدين وحق الإنسانية.





وأشارت المنظمة إلي أن لجنتها العلمية راعت في تلك الإصدارات سهولة الصياغة، ووضوح العرض، وحسن ترتيب الأفكار، مع التوثيق العلمي الدقيق، دون اختصار مخل، أو تطويل ممل، مما يساعد القارئ على تحصيل الفكرة واستيعابها ببساطة وسهولة.





كما أفادت المنظمة أنها ستتيح للقراء حرية المناقشة والتساؤلات حول تلك الإصدارات وما تحويه من ردود من خلال موقعها الإلكتروني حيث سيتواصل أعضاء اللجنة العلمية مع الجمهور للإجابة على أسئلتهم والاستفادة من آرائهم.





جدير بالذكر أن تلك المبادرة قد قامت بالرد على حوالي عشر إصدارات مطبوعة من كتب المتطرفين، احتوت على ما يقرب من مغالطات وتلبيسات في حوالي ثلاثين قضية ومسألة دينية، منها: الولاء والبراء، ومفهوم الكفر والإيمان، ومعاملة أهل الكتاب، ومسألة الجزية، وموضوع الخلافة، ودار الكفر ودار الإسلام، وغيرها، وستطرح تباعا على موقع المنظمة بصورة إلكترونية، كما توجد بصيغتها الورقية المطبوعة في جناح المنظمة بمعرض القاهرة القادم للكتاب.



