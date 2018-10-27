أزمة "الملعب" تطارد المصري البورسعيدي





يواجه الفريق الأـول لكرة القدم بالنادي المصري أزمة كبيرة في عدم علمه وتحديد الملعب الذي يخوض عليه مبارياته المحلية في الدوري والكأس حتي الآن في ظل رفض الجهات المعنية القائمة علي الكرة بالدولة اللعب علي استاد النادي المصري رغم أن الفريق البورسعيدي خاض 8 مباريات في البطولة الكونفيدرالية علي ملعبه وبحضور جماهير بورسعيد.





وقد لجأ مجلس إدارة النادي المصري الي تقديم شكوي الي المحكمة الرياضية وأـيضا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للفصل في هذه القضية غير المسبوقة.