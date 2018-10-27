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العلميين: 3 نوفمبر تسليم الكارنيهات للفائزين بانتخابات التجديد النصفي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:38 م
العلميين: 3 نوفمبر تسليم الكارنيهات للفائزين بانتخابات التجديد النصفي
الدكتور السيد عبدالستار المليجي - نقيب العلميين
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آيات عامر
 
قررت هيئة المكتب بنقابة المهن العلمية، بدعوة الزملاء الفائزين بانتخابات التجديد النصفي، يوم السبت الموافق 3 نوفمبر المقبل؛ لعقد لقاء مع الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام؛ لتقديم التهنئة لهم وتسليم كارنيهات المجلس الجديدة.

 وكذلك لحضورهم محاضرة تثقيفية عن حقوق وواجبات عضو المجلس وكيفية التعاون مع زملاءه لخدمه المهنة، كما دعت المجلس للاجتماع بكامل هيئته يوم السبت 10 نوفمبر المقبل للبدء في مرحلة جديدة من مراحل العمل النقابي .

المزيد عن: نقابة المهن العلمية انتخابات التجديد النصفي السيد عبدالستار المليجي
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