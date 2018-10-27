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صدى- السعودية| جماعة الحوثي تسمح بافتتاح مكتب إسرائيلي بصنعاء وتتنازل عن الصيحات المعادية لها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:37 م
صدى- السعودية| جماعة الحوثي تسمح بافتتاح مكتب إسرائيلي بصنعاء وتتنازل عن الصيحات المعادية لها
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تداولت وسائل إعلام "عُمانية"، اليوم السبت، معلومات عن لقاء جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووفد الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، وذلك في مبنى رئاسة الوزراء العمانية بالعاصمة مسقط.

 

جاء هذا الاجتماع رغم الشعارات الكاذبة التي تدعيها الميليشيا الإرهابية في اليمن تعمل على محاربة ” الأمريكان والإسرائيلين والتي كان أبرزها "الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود"، تحولت للمصافحات حارة بين ممثل الميليشيا الإرهابية ونتنياهو، وذلك بحضور وزير الخارجية العُماني.

 

وتضمن اللقاء دعابات ساخرة من نتنياهو للوفد الحوثي حول شعار الصرخة قائلا: "أنتم تطلبون لنا الموت ونحن نطلب لكم الحياة"، مما جعل الجميع يضحكون أثناء اللقاء.

 

وفي سابقة غريبة تمكن السلطان قابوس من تقريب وجهات النظر بين الجماعة الإرهابية، والحكومة الإسرائيلية بحجة السلام، ولكن الأمر الذي يبدو واضحًا هو أن الميليشا وإسرائيل يعملان على تدمير المنطقة وفقًا لما يتناسب مع مصالحهم الشخصية.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام وقع اتفاقية رسمية لفتح مكتب سياسي وتجاري إسرائيلي في صنعاء، ومكتب سياسي وتجاري للحوثيين في العاصمة الإسرائيلية ” تل أبيب ” ، ابتداءًا من يناير 2019.

 

ولفتت وسائل الإعلام إلى وجود معلومات متداولة تفيد بأن زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وجه قيادات المليشيا بوقف الصرخة حتى يتم تغيير الشعار المعادي لإسرائيل.

المصدر:- صحيفة صدى

المزيد عن: نتنياهو زيارة نتنياهو لعمان اليمن الحوثيون اسرائيل
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