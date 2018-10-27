ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جمال بيومي: الكيمياء بين السيسي وميركل أدت لأثر جيد في العلاقات المصرية الألمانية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:38 م
جمال بيومي: الكيمياء بين السيسي وميركل أدت لأثر جيد في العلاقات المصرية الألمانية
طباعة
كساب أحمد
 
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الكيمياء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدت لأثر جيد في العلاقات بين البلدين. 
.

وتابع "بيومي"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط وتستطيع أن تكون شريكًا جيدًا لألمانيا في المنطقة، لافتًا إلى أن ألمانيا كانت أكبر دولة مصدرة في العالم في عام 2009، وعلى مصر أن تستفيد من هذه التجربة في ظل وجود اتفاقية للتجارة الحرة ببن البلدين.

وأشار إلى أن ألمانيا دولة تنقرض خلال الفترة الحالية، وهذا واضح في زيادة عدد الوفيات عن المواليد، لذلك هناك فرصة لسعي مصر للهجرة المشروعة إلى ألمانيا، خاصة أن المصريين وجه مقبول في ألمانيا. 
المزيد عن: ميركل مصر السيسي التوك شو ألمانيا أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
0
x
18:30
0
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
1
بورنموث
برايتون
0
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
1
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
1
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 6:50:05 PM