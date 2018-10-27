جمال بيومي: الكيمياء بين السيسي وميركل أدت لأثر جيد في العلاقات المصرية الألمانية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الكيمياء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدت لأثر جيد في العلاقات بين البلدين.

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وتابع "بيومي"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط وتستطيع أن تكون شريكًا جيدًا لألمانيا في المنطقة، لافتًا إلى أن ألمانيا كانت أكبر دولة مصدرة في العالم في عام 2009، وعلى مصر أن تستفيد من هذه التجربة في ظل وجود اتفاقية للتجارة الحرة ببن البلدين.



