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كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:12 م
كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين
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كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي  اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين

يحتل فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني نابولي و6 نقاط عن انتر ميلان، حيث أن السيدة العجوز هي صاحب التتويج باللقب في آخر سبع سنوات.

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المسابقة برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد كان في أخر لقاءاته أمام جنوى، ويقدم الفريق مستوى مميز حيث يحتل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط من 3 انتصارات أخرها الفوزعلى مانشستر يونايتد في معقله .

 

كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي  اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين


على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.


كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي  اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين



 

التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يكون تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم على النحو التالي:فويتشيك تشيزني-أليكس ساندرو - المهدي بن عطية - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو-بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - فيدريكو بيرنارديسكي-كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو.

 

كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي  اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين



موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وإمبولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي  اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين




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