يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المسابقة برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد كان في أخر لقاءاته أمام جنوى، ويقدم الفريق مستوى مميز حيث يحتل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط من 3 انتصارات أخرها الفوزعلى مانشستر يونايتد في معقله .

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على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.





كورة ستار HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم | KORA STAR | يلا شوت | بث حي |اون لاين









التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يكون تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم على النحو التالي:فويتشيك تشيزني-أليكس ساندرو - المهدي بن عطية - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو-بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - فيدريكو بيرنارديسكي-كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وإمبولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

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