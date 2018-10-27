رابط سريع بث مباشر كورة oair - مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم | بث مباشر يوفنتوس وامبولي الآن لايف كورة ستار lineHD

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تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وامبولي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.





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مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بداية جولة جديدة من الكرة الإيطالية تتطلع جميع الأندية إلى الفوز وذلك من أجل الـ 3 نقاط الهامة في مشوار الدوري ويدخل فريق السيدة العجوز هذه المباراة ساعيًا إلى استكمال تقديم النتائج الإيجابية وذلك من أجل زيادة وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.