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الصين تدعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:05 م
الصين تدعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب
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وكالات
 

أعرب نائب الرئيس الصيني وانغ تشي تشان اليوم السبت، عن دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب واقتلاع التطرف والتوصل إلى حلول سياسية لتسوية الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.




جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم نائب الرئيس الصيني والوفد المرافق له، ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.




وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن المباحثات بين الطرفين تطرقت إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


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