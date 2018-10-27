بث الاسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي اليوم السبت | مباراة رونالدو اليوم
على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.
بث الاسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي اليوم السبت | مباراة رونالدو اليوم
التشكيل المتوقع:
من المنتظر أن يكون تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم على النحو التالي:فويتشيك تشيزني-أليكس ساندرو - المهدي بن عطية - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو-بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - فيدريكو بيرنارديسكي-كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو.
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة يوفنتوس وإمبولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4
بث الاسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي اليوم السبت | مباراة رونالدو اليوم