على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.





بث الاسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي اليوم السبت | مباراة رونالدو اليوم





التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يكون تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم على النحو التالي:فويتشيك تشيزني-أليكس ساندرو - المهدي بن عطية - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو-بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - فيدريكو بيرنارديسكي-كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وإمبولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4





بث الاسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي اليوم السبت | مباراة رونالدو اليوم



