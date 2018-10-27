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مدرب المنتخب الأولمبي يحضر مباراة شباب الأهلي والجونة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:09 م
مدرب المنتخب الأولمبي يحضر مباراة شباب الأهلي والجونة
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علي نبوي
 

حرص محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي حرص على حضور مباراة فريق الشباب بالنادي الأهلي أمام الجونة التي تجمع بينهما على ملعب مدينة مصر، ضمن الجولة السابعة من دوري الجمهورية للشباب.

وقال شوقي إن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يحرص دائما على حضور مباريات دوري الجمهورية للشباب؛ لانتقاء أفضل العناصر وضمها للمنتخب.

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، تحت ٢٣ سنة، التي تستضيفها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتواجد شوقي وبرفقته أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول، والذي أكد أنه يحضر المباراة بشكل ودي، مؤكداً أنه تابع عددا من مباريات ناشئي وشباب الأهلي من قبل، وأنه سعيد للغاية بمستوى حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي.

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