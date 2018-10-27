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تكثيفات أمنية لضبط باقي المتهمين في سرقة سيارة صيدليات شهيرة بالهرم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:08 م
تكثيفات أمنية لضبط باقي المتهمين في سرقة سيارة صيدليات شهيرة بالهرم
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إيمان عبد العاطي
 

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين في واقعة سرقة مليون و800 ألف جنيه من سيارة تابعة لمجموعة صيدليات شهيرة بمنطقة كعابيش بالهرم.

 

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، بورود بلاغ مفاده قيام 4 ملثمين بالسطو المسلح على سيارة سوزوكي خاصة بمجموعة صيدليات شهيرة، بدائرة القسم.

 

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أنه حال خروج السيارة من مخزن خاص بمجموعة الصيدليات، بمنطقة كعابيش، وبداخلها مليون و800 ألف جنيه، اعترض طريق قائدها دراجتين بخاريتين "توك توك"، وترجل منهما 4 أشخاص ملثمين، وبحوزة أحدهما بندقية ألية، وقاموا بكسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المشار إليه، وفروا هاربين.

 

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تبين أن 8 أشخاص من بينهم اثنين عاملين بالمخزن وراء السرقة، وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية تم القبض على 5 منهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

 

وأضاف المتهمون، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أن العاملين بالمخزن كانا على علم بوقت خروج السيارة من المخزن وبداخلها المبلغ المشار إليها، وعلى إثر ذلك استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ خطتهم وسرقة المبالغ المالي منها.

 

وتابع المتهمون، أن 4 منهم استخدموا دراجتين بخاريتين "توك توك"، وتلثموا، وانتظروا خروج السيارة من المخزن بمنطقة كعابيش وبداخلها المبلغ المالي، وقاموا باعتراضها، وترجلوا من الدراجتين وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وقاموا بتحطيم زجاج السيارة وسرقة المبلغ المشار إليه، وفروا هاربين.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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