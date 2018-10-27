7 % نمو فى أرباح مجموعة البنك العربي لتصل إلى 643 مليون دولار

حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 7%للتسعة أشهر من العام2018، حيث بلغصافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 643 مليون دولار مقارنة مع 601 مليون دولارلنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 865 مليون دولار و بنسبة نمو 8% مما يعزز قدرةالبنك بالوصول الى افضل مستويات الاداءواستمراره في تحقيق الارباح وتعزيز مركزه المالي حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 8.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية سبتمبر 2018.





وحققت المجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة9% لتصل الى 988 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 25.4مليار دولار أمريكيوودائع العملاء 33.2 مليار دولار امريكي كما في 30 سبتمبر 2018.





وفي تعليقه على النتائج الايجابية للبنك، أشاد السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الادارة بالاداء القوي و المتميز لمجموعة البنك العربي في تحقيق افضل النتائج وعلى قدرة البنك على مواصلة مسيرة أدائه الايجابي في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمالاقليمياً وعالمياً وعلى التعامل والتأقلم مع التحديات المحيطة.





ومن جهته، أوضح نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن البنك استطاع ان ينمو بصافي أرباح تشغيلية بنسبة 9% لتصل الى 988مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها بالاضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية،حيث نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 11% نتيجة لتحسين العائد و الادارة الجيدة لتكلفة مصادر الاموال.





وبين السيد نعمة صباغ إلى أن قطاعات الاعمال متمثلة بقطاع الشركات والافراد وادارة الثروات والخزينة حققت اداءا جيدا مستفيدةمن التركيز على النشاطات البنكية الرئيسية ومن مزايا التواجد النشط والإمتداد الواسع لشبكة البنك المصرفية محلياً وخارجياً، واضاف السيد صباغ الى ان الايرادات الرئيسية للبنك متنوعة جغرافيا ما بين الاردن ومنطقة الخليج وشمال افريقيا بالاضافة الى تواجدات البنك في الدول الاجنبية والتي عززت من تكامل اعمال البنك مع العالم العربي.





واشار صباغ إلى أن البنك حصل على موافقات الجهات الرقابية اللازمة في الصين لافتتاح فرعه في شنغاهاي اوائل عام 2019 من اجل تمويل العمليات التجارية المتزايدة بين الصين والعالم العربي.





واضاف صباغ إلى أن الارباح التي تم تحقيقها بنهاية الاعوام القليلة الماضية قد تاثرت نتيجة لاخذ مخصصات غير اعتيادية متعلقة بالقضية التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك والتي انتهت لصالحه، مؤكداً انه لن تكون هنالك أية مخصصات قضائية خلال الربع الرابع من هذا العام وأن البنك يسير بخطى واضحة لتحقيق المزيد من النمو المستدام.





واكد السيد نعمه صباغ على متانة المركز المالي للبنك نتيجة لقوة موجوداته وسيولتهالمرتفعة بالاضافة الى كفاءته التشغيلية، حيث استمر البنك بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع وبلغت نسبة القروض الى الودائع 77% وكذلك احتفاظه بنسب سيولة تفوق النسب المعتمدة حسب تعليمات بازل 3، هذا وقد التزم البنك بتطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ابتداءا من 1/1/2018ويحتفظبمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل الى اكثر من 100%، كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال15.9%حسب تعليمات بازل 3.





وختاما، أشار السيد صبيح المصري الى أن تمتع البنك بالقوة والثبات مكنه من الاستفادة من الفرص الإقليمية المواتية لتحقيق نتائج قوية،واكد على ان البنك ملتزم باعلى معايير العمل المصرفي وتقديم الخدمات المالية وسوف يستمر في تعزيز نقاط قوته من اجل تحقيق افضل النتائج والسير قدماً نحو مزيدا من التقدم والنجاح وبما يدعم المركز المالي للمجموعة ويعزز ثقة العملاء والمساهمين.





وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2018، وللعام الثالث على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) – نيويورك، الى جانب جائزة بنك العام في الشرق الأوسط 2017 من مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن.