yalla shoot الان بث مباشر مشاهدة رابط مباراة يوفنتوس وامبولي بث الاسطوره الان لايف live hd7

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يواجه يوفنتوس الايطالي اليوم السبت 27-10-2018 فريق امبولي ضمن بطولة الدوري الايطالي في الأسبوع العاشر .

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ويأمل البيانكونيري في تحقيق الفوز على إمبولي من أجل الابتعاد في صدارة السيري آ بعد التعثر أمام جنوى في الجولة الماضية، حيث يتصدر اليوفي جدول ترتيب السيري آ برصيد 25 نقطة، ويأتي من خلفه نابولي برصيد 21 نقطة.





بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي بالدوري الإيطالي





وتقام مباراة يوفنتوس وإمبولي مساء اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.





قائمة يوفنتوس لمباراة إمبولي بالدوري الإيطالي

المدرب الإيطالي “ماسيميليانو أليجري” المدير الفني ليوفنتوس أعلن قائمة الفريق المُستدعاة رسميًا، لخوض المباراة، والتي شهدت غياب أكثر من لاعب (طالع القائمة).





التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مواجهة إمبولي

حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، أليكس ساندرو.





خط الوسط: بيانيتش، كوادرادو، بينتانكور.





خط الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو.

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رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد إيمبولى في الدوري الايطالي

وقال أليجرى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم أن رونالدو لن يحصل على راحة من مباراة الغد، وسيقود هجوم الفريق، خاصة وأنه يمر بحالة فنية وبدنية مرتفعة وأنه تغيب عن مباراة يانج بويز فى دوري أبطال أوروبا وبالتالى حصل على عدد دقائق أقل من زملائه حتى الآن.





رونالدو على بعد 4 أهداف من هداف الدوري الإيطالي

ويسعى كريستيانو رونالدو لتسجيل هدفه السادس هذا الموسم عندما يواجه إيمبولى حيث سجل 5 أهداف حتى الآن بعد مرور 9 جولات من المسابقة، ويتأخر بفارق 4 أهداف كريستوف بياتيك مهاجم جنوى وهداف الدورى حتى الآن الذى سجل 9 أهداف.





مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الايطالي





تبدو فرص رونالدو قوية فى التسجيل أمام إيمبولى المتواضع حيث يحتل الفريق المركز الـ17 فى جدول ترتيب الدوري الإيطالى واستقبل 13 هدفًا حتى الآن.





مباراة يوفنتوس وامبولي في الدوري الايطالي

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المسابقة برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد كان في أخر لقاءاته أمام جنوى، ويقدم الفريق مستوى مميز حيث يحتل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط من 3 انتصارات أخرها الفوزعلى مانشستر يونايتد في معقله .





على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي مباشر في الدوري الايطالي





ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وامبولي مباشر في الدوري الايطالي في التوقيتات التالية حسب كل دولة:-





الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.





الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.





الساعة 19:00 بتوقيت العراق.





الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.





الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر.





الساعة 17:00 بتوقيت المغرب.





الساعة 20:00 بتوقيت الامارات.





الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .





الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت تونس .





الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.





الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإمبولي في الدوري الايطالي

ستقوم هذه القنوات ببث مباراة يوفنتوس وإمبولي بالبث المباشر وهي:-





Gol Tv Spain – Sport Tv 3 – BeIN Sports HD 4 – Arena Sport 4 HD Cro – Eleven Sports 2 HD – CBC Sport HD.



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