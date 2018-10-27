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مشاهدة Match بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي رابط كورة اون لاين coolkoora الدوري الاسباني Juventus رابط يلا شوت HD

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:04 م
مشاهدة Match بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي رابط كورة اون لاين coolkoora الدوري الاسباني Juventus رابط يلا شوت HD
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كوره أون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي بث مباشر اليوم يسعى النجم العالمى كريستيانو رونالدو لتسجيل سادس أهدافه لهذا الموسم عند مواجه إمبولى حيث انه قام بتسجيل خمسة أهداف من قبل ، من خلال 9 لقاءات فى هذه البطوله ، ويقل باربعة اهداف عن مهاجم جنوى وهداف الدورى كريستوف بياتيك ، والذى سجل تسعة أهداف. 
مشاهدة Match بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي رابط كورة اون لاين coolkoora الدوري الاسباني Juventus رابط يلا شوت HD
يمر فريق يوفنتوس بحالة معنوية عالية بعد أن حقق الفوز يوم الثلاثاء الماضى على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شىء فى مسابقة دورى أبطال أوروبا ، وجمع تسع نقاط من خلال ثلاث لقاءات وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ، وأصبح قريبًا جداً من التاهل للدور الـ16.

تقام المباراة على ارض ملعب الأليانز، بتورينو، فى الساعة السادسة تماماً من مساء، اليوم بتوقيت القاهرة ، وسوف تقوم بإذاعة المبارة قناة beIN SPORTS HD 4.
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