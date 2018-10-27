مشاهدة Match بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي رابط كورة اون لاين coolkoora الدوري الاسباني Juventus رابط يلا شوت HD

كوره أون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي بث مباشر اليوم يسعى النجم العالمى كريستيانو رونالدو لتسجيل سادس أهدافه لهذا الموسم عند مواجه إمبولى حيث انه قام بتسجيل خمسة أهداف من قبل ، من خلال 9 لقاءات فى هذه البطوله ، ويقل باربعة اهداف عن مهاجم جنوى وهداف الدورى كريستوف بياتيك ، والذى سجل تسعة أهداف.

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يمر فريق يوفنتوس بحالة معنوية عالية بعد أن حقق الفوز يوم الثلاثاء الماضى على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شىء فى مسابقة دورى أبطال أوروبا ، وجمع تسع نقاط من خلال ثلاث لقاءات وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ، وأصبح قريبًا جداً من التاهل للدور الـ16.





تقام المباراة على ارض ملعب الأليانز، بتورينو، فى الساعة السادسة تماماً من مساء، اليوم بتوقيت القاهرة ، وسوف تقوم بإذاعة المبارة قناة beIN SPORTS HD 4.

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