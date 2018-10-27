ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر HD

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:03 م
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر HD
طباعة
 
 مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر HD 

ْHD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر HD اليوم 27-10-2018 اتش دي كورة مباراة ليفربول اليوم مباشر

بدأت الآن مواجهة فريق ليفربول مع كارديف سيتي في الدوري البريميرليج وننقلها لكم عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر بدون تقطيع من خلال رابط سريع.

ْHD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر HD اليوم 27-10-2018 اتش دي كورة مباراة ليفربول اليوم مباشر


المزيد عن: مشاهدة ليفربول وكارديف سيتي مشاهدة ليفربول وكارديف مباراة ليفربول وكارديف سيتي ليفربول وكارديف مباشر ليفربول وكارديف سيتي ليفربول وكارديف المزيد N
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
1
x
16:00
0
كارديف سيتي
ليستر سيتي
0
x
18:30
0
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
1
بورنموث
برايتون
0
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
1
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
1
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 5:20:02 PM