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جوجل تكشف عن أداة لمكافحة الرقابة الصحفية حول العالم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:01 م
جوجل تكشف عن أداة لمكافحة الرقابة الصحفية حول العالم
جوجل
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كشفت شركة جوجل النقاب عن أداة تهدف إلى المساعدة فى مكافحة الرقابة الصحفية حول العالم، وتقوم باختبارها أولاً فى فنزويلا، حيث يقول الصحفيون إنهم يكافحون مع الحكومة التى تسعى إلى إخفاء القصص، التى تعرض الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.

وقد اشتكى المستخدمون فى فنزويلا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرتهم إلى الوصول إلى مواقع الأخبار، ففور الضغط على إحدى الصفحات تظهر لهم رسالة بأنها غير موجودة - وهى مشكلة يلقى معظمها اللوم على تحركات الحكومة لمنع الوصول إلى المعلومات المهمة.

وقال ميلانيو اسكوبار الصحفى الفنزويلى الذى اختبر تطبيق أداة جوجل قبل اطلاقها هذا الشهر: "من الصعب للغاية الحصول على أخبار للناس، إذ تسيطر الحكومة على الإنترنت كمالك لشركة CANTV، أكبر مزود لخدمات الإنترنت مع أكثر من 2.5 مليون عميل".
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