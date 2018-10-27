جوجل تكشف عن أداة لمكافحة الرقابة الصحفية حول العالم

كشفت شركة جوجل النقاب عن أداة تهدف إلى المساعدة فى مكافحة الرقابة الصحفية حول العالم، وتقوم باختبارها أولاً فى فنزويلا، حيث يقول الصحفيون إنهم يكافحون مع الحكومة التى تسعى إلى إخفاء القصص، التى تعرض الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.





وقد اشتكى المستخدمون فى فنزويلا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرتهم إلى الوصول إلى مواقع الأخبار، ففور الضغط على إحدى الصفحات تظهر لهم رسالة بأنها غير موجودة - وهى مشكلة يلقى معظمها اللوم على تحركات الحكومة لمنع الوصول إلى المعلومات المهمة.



