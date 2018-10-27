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مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم 27-10-2018 |مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم رابط (مجاني) كول كورة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:00 م
مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم 27-10-2018 |مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم رابط (مجاني) كول كورة
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مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم 27-10-2018 |مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم رابط (مجاني) كول كورة

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المسابقة برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد كان في أخر لقاءاته أمام جنوى، ويقدم الفريق مستوى مميز حيث يحتل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط من 3 انتصارات أخرها الفوزعلى مانشستر يونايتد في معقله .

 مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم 27-10-2018 |مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم رابط (مجاني) كول كورة


على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.


مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم 27-10-2018 |مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم رابط (مجاني) كول كورة


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