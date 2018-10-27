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لايف الآن HD البث المباشر لمباراة يوفنتوس-امبولي ..مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي بث مباشر اون لاين| يلا شوت

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:00 م
لايف الآن HD البث المباشر لمباراة يوفنتوس-امبولي ..مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي بث مباشر اون لاين| يلا شوت
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لايف الآن HD البث المباشر لمباراة يوفنتوس-امبولي ..مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي بث مباشر اون لاين| يلا شوت
مشاهدة مباراة اليوفي وإمبولي بث مباشر بينما يحتل فريق إمبولى المتواضع المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري الإيطالى ، حيث دخل فى مرماه 13 هدفًا حتى الآن ، ويحمل معه رصيد ست نقاط فقط أكد المدير الفنى لفريق يوفنتوس ماسيمليانو أليجرى ، أن اللاعب كريستيانو رونالدو سيكون قائد هجوم مباراة اليوم ، وأكد أنه يمر بحالة بدنية وفنيه مرتفعة بعد أن تغيب عن مباراة يانج بويز فى مسابقة دوري أبطال أوروبا ، ولهذا فقد حصل على دقائق أقل من باقى زملائه حتى الآن في رابط يوتيوب ماتش اليوفي ضد امبولي الدوري الايطالي اون لاين بدون تقطيع . 
لايف الآن HD البث المباشر لمباراة يوفنتوس-امبولي ..مشاهدة مباراة يوفنتوس وامبولي بث مباشر اون لاين| يلا شوت
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