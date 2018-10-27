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"القصبي" عن رئاسة مصر للشبكة العربية لحقوق الإنسان: انتصار لدعم الحريات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:01 م
القصبي عن رئاسة مصر للشبكة العربية لحقوق الإنسان: انتصار لدعم الحريات
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عبداللطيف هيبة
 
قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن تسلم القاهرة ممثلة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان، يأتى انتصارا لدور مصر فى دعم الحريات، وتحقيق وترسيخ قيم العدل والقانون، فى إطار مبدأ المساواة بين الجميع.

ودعا "القصبى"، فى بيان له اليوم السبت، مؤسسات المجتمع المدنى القيام بدورها المنوط به خدمة المجتمع المدنى للنهوض، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لبناء مصرنا الجديدة.

وأوضح "القصبي"، حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الإنسان، وليس فقط فى هذا الإطار، بل أيضا جهود القاهرة فى مكافحة الإرهاب، نيابًة عن المجتمع الدولى من أهم ملفات حقوق الإنسان التى تنفذها القاهرة، وتحمى بها المواطن من ميلشيات العنف والإرهاب، والتى تسعى إلى هدم الدول، ولكن فى ظل وجود جيشنا وشرطتنا، ووعى شعبنا العظيم، لن نسمح بأحد أن يزعزع استقرار هذا البلد الآمن.

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