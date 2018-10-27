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يلا شوت Juventus بث مباشر يوفنتوس وامبولي اليوم كورة لايف ,مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم HD مشاهدة يوتيوب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:56 م
يلا شوت Juventus بث مباشر يوفنتوس وامبولي اليوم كورة لايف ,مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم HD مشاهدة يوتيوب
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يلا شوت Juventus بث مباشر يوفنتوس وامبولي اليوم كورة لايف ,مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم HD مشاهدة يوتيوب
مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي بث مباشر اليوم 27/10/2018 رابط يوتيوب يستضيف نادى إمبولى فريق نادى يوفنتوس ، ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى الإيطالى ، ويواصل يوفنتوس سعيه فى تفوقه فى الكالتشيو ، والابتعاد فى مقدمة جدول الترتيب بالدورى ، والذى يتربع على عرشه حاليا حاملاً معه رصيد 25 نقطة ، وبفارق اربع نقاط عن اقرب ملاحقيه إنتر والذى يترقب مواجهة مهمة أمام منتخب روما فى ديربى الشمس مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم .
يلا شوت Juventus بث مباشر يوفنتوس وامبولي اليوم كورة لايف ,مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم HD مشاهدة يوتيوب
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