يلا شوت Juventus بث مباشر يوفنتوس وامبولي اليوم كورة لايف ,مباراة يوفنتوس وامبولي اليوم HD مشاهدة يوتيوب

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي بث مباشر اليوم 27/10/2018 رابط يوتيوب يستضيف نادى إمبولى فريق نادى يوفنتوس ، ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى الإيطالى ، ويواصل يوفنتوس سعيه فى تفوقه فى الكالتشيو ، والابتعاد فى مقدمة جدول الترتيب بالدورى ، والذى يتربع على عرشه حاليا حاملاً معه رصيد 25 نقطة ، وبفارق اربع نقاط عن اقرب ملاحقيه إنتر والذى يترقب مواجهة مهمة أمام منتخب روما فى ديربى الشمس مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم .