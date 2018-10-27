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جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات في الليجا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:56 م
جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات في الليجا
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وكالات
 
استعاد جيرونا، نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين (2-1) على رايو فاليكانو، اليوم السبت، في المرحلة العاشرة من البطولة.

أنهى جيرونا، الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما كريستيان بورتوجيس في الدقيقتين (34 من ركلة جزاء، و45).

وفي الشوط الثاني، سجل أليخاندرو جالفيز، هدف حفظ ماء الوجه لفاليكانو بالدقيقة (61)، وفشل الفريق في استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد أنطوني لوزانو في الدقيقة (88).

ورفع جيرونا، رصيده لـ13 نقطة بالمركز التاسع بعدما حقق أول فوز له في آخر 6 مباريات خاضها بالبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد فاليكانو عند 6 نقاط في المركز الـ19 (قبل الأخير) بعدما مُني بالهزيمة الرابعة، مقابل 3 تعادلات في آخر 7 مباريات خاضها بالبطولة.

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