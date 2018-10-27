مشاهدة الزمالك والاتحاد السكندري Match بث مباشر مباراة رابط كورة اون لاين kora star البطولة العربية رابط يلا شوت HD 

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تنطلق بعد قليل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والمقامة على ملعب برج العرب ضمن دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية في لقاء مصري خالص بالسمابقة.



