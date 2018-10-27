مشاهدة الزمالك والاتحاد السكندري Match بث مباشر مباراة رابط كورة اون لاين kora star البطولة العربية رابط يلا شوت HD
السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:06 م
مشاهدة الزمالك والاتحاد السكندري Match بث مباشر مباراة رابط كورة اون لاين kora star البطولة العربية رابط يلا شوت HD
تنطلق بعد قليل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والمقامة على ملعب برج العرب ضمن دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية في لقاء مصري خالص بالسمابقة.
مشاهدة الزمالك والاتحاد السكندري Match بث مباشر مباراة رابط كورة اون لاين kora star البطولة العربية رابط يلا شوت HD
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