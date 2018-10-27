ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

القبض على محام لاتهامه بالتعدي على قاضي داخل جنايات ملوي في المنيا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:46 م
القبض على محام لاتهامه بالتعدي على قاضي داخل جنايات ملوي في المنيا
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر
 
ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، القبض على محامي مُتهم بالتعدي على قاضي داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بإلقاء القبض على "ع. ا" محامي بتهمة التعدي بالضرب على المستشار "م. ش"، رئيس محكمة استئناف خلال نظره عددًا من القضايا داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.

وأوضح مصدر قانوني، أنه سيتم عرض المحامي المتهم على نيابة جنوب المنيا الكلية تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامى  العام لنيابات جنوب المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 3:40:20 PM