القبض على محام لاتهامه بالتعدي على قاضي داخل جنايات ملوي في المنيا

ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، القبض على محامي مُتهم بالتعدي على قاضي داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.





تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بإلقاء القبض على "ع. ا" محامي بتهمة التعدي بالضرب على المستشار "م. ش"، رئيس محكمة استئناف خلال نظره عددًا من القضايا داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.





وأوضح مصدر قانوني، أنه سيتم عرض المحامي المتهم على نيابة جنوب المنيا الكلية تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.



