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شاهد مباراة (محمد صلاح) الدورى الانجليزي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر لايف HD | اهم مباريات اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:43 م
شاهد مباراة (محمد صلاح) الدورى الانجليزي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر لايف HD | اهم مباريات اليوم
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شاهد مباراة (محمد صلاح) الدورى الانجليزي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر لايف HD | اهم مباريات اليوم

ويسعى فريق ليفربول لخطف صدارة الترتيب من مان سيتي ( يلا شوت – كورة ستار – كورة لايف – يوتيوب أونلاين)، وذلك بالفوز على كارديف وحسم ثلاث نقاط مهمين في مشوار الدوري الإنجليزي حيث يريد نجوم الريد التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.


شاهد مباراة (محمد صلاح) الدورى الانجليزي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر لايف HD | اهم مباريات اليوم

سيدخل الريدز هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام النجم الأحمر، برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد سقوك نابولي في فخ التعادل أمام باريس سان جيرمان، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق الأهداف، بعد 9 مباريات، حقق من خلالهم سبع انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلقى أي خسارة، وسيسعى زملاء صلاح لتحقيق الفوز ليستمروا على صداراة الجدول


شاهد مباراة (محمد صلاح) الدورى الانجليزي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر لايف HD | اهم مباريات اليوم
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