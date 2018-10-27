شاهد مباراة (محمد صلاح) الدورى الانجليزي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر لايف HD | اهم مباريات اليوم

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سيدخل الريدز هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام النجم الأحمر، برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد سقوك نابولي في فخ التعادل أمام باريس سان جيرمان، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق الأهداف، بعد 9 مباريات، حقق من خلالهم سبع انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلقى أي خسارة، وسيسعى زملاء صلاح لتحقيق الفوز ليستمروا على صداراة الجدول



