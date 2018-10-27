لايف| ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر | يلاشوت | مباشر ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم 27-10-2018





يستقبل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره كارديف سيتي، في افتتاح الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأنفيلد بلندن، عصر يوم السبت الموافق 27-10-2018، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كارديف عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي، وهي الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي.





وينتظر الملايين في مصر والوطن العربي موقعة ليفربول لمشاهدة النجم المصري العربي محمد صلاح، أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ووصيف دوري أبطال أوروبا مع فريقه الريدز، حيث بدأت شهية الفرعون المصري تعود لطبيعتها من جديد، ففي آخر لقائين للفريق سجل اللاعب 3 أهداف، بعدما كان سجل ثلاثة أهداف فقط في أول 8 جولات من البريميرليج.

لايف| ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر | يلاشوت | مباشر ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم 27-10-2018





محمد صلاح سجل هدف الفوز لكتيبة يورجن كلوب في الجولة الماضية على حساب هيديرسفيلد تاون، المحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، وأحرز هدفين في شباك النجم الأحمر الصربي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.





الفوز لأصحاب الأرض في لقاء اليوم سيجعل الفريق يرتقي لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا ولو بشكل مؤقت، حيث سيرفع رصيده للنقطة السادسة والعشرين، في انتظار مباراة مانشستر سيتي في هذه الجولة فهو يمتلك حاليا 23 نقطة يعتلي بهم صدارة البطولة متفوقا بفارق الأهداف عن زملاء محمد صلاح.





وكان ليفربول حقق 7 انتصارات في البيريمير ليج حتى الآن، كانت أكبر نتيجة أمام وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في الأسبوع الأول، وتعادل في مواجهتين ولم يخسر في أي مباراة.

لايف| ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر | يلاشوت | مباشر ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم 27-10-2018





كارديف سيتي يعاني منذ انطلاق هذا الموسم، فبعد 9 جولات لم يحصد الفريق سوى 5 نقاط ولم يحقق الانتصار سوى في مباراة وحيدة ويحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية.





ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح أساسيا، في المباراة التي تنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء (توقيت مكة المكرمة)، السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي، عبر بي إن سبورت اتش دي 2.

لايف| ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر | يلاشوت | مباشر ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم 27-10-2018















