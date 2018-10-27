مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول وكارديف سيتي | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن ko

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السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:45 م
يلتقي فريق ليفربول، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، فريق كارديف سيتي، في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنقل قناة «beIN SPORTS HD 2» المباراة.
ويلتقي في نفس التوقيت فريق ساوثهامبتون مع نيوكاسل، وواتفورد مع هيدرسيفيلد، وفولهام مع بورنموث، وبرايتون مع وولفرهامبتون، فيما يقابل ليستر سيتي نظيره ويستهام، في السادسة والنصف مساءً.
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