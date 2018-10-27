ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول وكارديف سيتي | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن ko

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:45 م
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول وكارديف سيتي | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن ko
طباعة
 
يلتقي فريق ليفربول، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، فريق كارديف سيتي، في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنقل قناة «beIN SPORTS HD 2» المباراة.


ويلتقي في نفس التوقيت فريق ساوثهامبتون مع نيوكاسل، وواتفورد مع هيدرسيفيلد، وفولهام مع بورنموث، وبرايتون مع وولفرهامبتون، فيما يقابل ليستر سيتي نظيره ويستهام، في السادسة والنصف مساءً.


المزيد عن: مشاهدة ليفربول وكارديف مساء ليفربول وكارديف سيتي اليوم ليفربول وكارديف سيتي الآن ليفربول وكارديف سيتي ليفربول وكارديف اليوم ليفربول وكارديف الان ليفربول وكارديف لايف ليفربول وكارديف سيتي لايف ليفربول وكارديف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 3:40:02 PM