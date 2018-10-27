عباس أبو الحسن: "اتظُلمت في مجال التأليف"

أكد الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، أن مسلسل "أبو عمر المصري" الذي شارك في بطولته بالسباق الرمضاني الماضي من أقرب الأدوار القريبة إلى قلبه، أما عن الانتقادات التي وجهت له أنه عمل فني ضعيف، فأشار إلى أن تلك الأقاويل ما هي إلا ادعاءات لكي تخفي نجاح العمل.





وأوضح أنه انتهى من تأليف وكتابة 3 أعمال، مشيرًا إلى أنه ظُلم في مجال التأليف، ولم يأخذ الفرصة المناسبة، وأنه تم رفض سيناريوهاته في العديد من المرات.





مسلسل "أبو عمر المصري" قصة عز الدين شكري، وتأليف مريم نعوم، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز مجموعة نجوم منهم: "فتحي عبد الوهاب وأروى جودة، والمغربية نادية كوندا، والجزائرية أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي".