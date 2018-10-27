رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي |بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي| لايف مباراة Liverpool يلا شوت

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السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:42 م
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لا يعاني نادي ليفربول من إصابات جديدة قبل استضافة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، حيث يستمر غياب القائد جوردان هندرسون وزميله لاعب الوسط نابي كيتا لإصابتهما في عضلات الفخذ الخلفية.
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وغاب اللاعبان عن الفوز 4-صفر على رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي منح خلالها المدرب يورغن كلوب بداية نادرة للوافد الجديد فابينيو.
وقدم الدولي البرازيلي أداء جيدًا ويتوقع كلوب أن يواصل لاعبه الجديد التطور.
وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “كيتا وهندرسون لن يشاركا في مباراة الغد بالتأكيد، كلاهما يتعافى بشكل جيد لكنهما ليسا جاهزين بعد، باقي التشكيلة متاحة وجاهزة للمشاركة”.
وشارك فابينيو بالكاد مع ليفربول هذا الموسم حيث فضل كلوب منح لاعبه البرازيلي الوقت الكافي للتأقلم مع زملائه الجدد وطريقة لعب الفريق.
وأضاف كلوب “سمعت أن الناس استمتعوا بأدائه، يمكنه مواصلة التطور، يوم الأربعاء كانت اللحظة المناسبة (لمشاركته) والآن يمكننا البناء على ذلك”.
وابتعد كارديف عن منطقة الهبوط بعد فوزه الأول هذا الموسم الذي جاء على حساب فولهام مطلع الأسبوع الحالي، وقال كلوب إن فريق المدرب نيل وارنوك قوي بما يكفي لإزعاج ليفربول.
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