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مشاهدة ليفربول وكارديف سيتي mo salah - مو صلاح (مباشر) | شاهد بث ليفربول وكارديف سيتي اليوم 27-10-2018 (Mohamed salah)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:38 م
مشاهدة ليفربول وكارديف سيتي mo salah - مو صلاح (مباشر) | شاهد بث ليفربول وكارديف سيتي اليوم 27-10-2018 (Mohamed salah)
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مشاهدة ليفربول وكارديف سيتي mo salah - مو صلاح (مباشر) | شاهد بث ليفربول وكارديف سيتي اليوم 27-10-2018 (Mohamed salah)

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي في بث مباشر (أونلاين) عبر قناة بين سبورت الرياضية، حيث سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد قوي يجمع بين رفاق محمد صلاح، وجوش مورفي هدف الفريق الويلزي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2019(بريميرليج).


مشاهدة ليفربول وكارديف سيتي mo salah - مو صلاح (مباشر) | شاهد بث ليفربول وكارديف سيتي اليوم 27-10-2018 (Mohamed salah)

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة اليوم بين ليفربول وكارديف سيتي في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 2.


مشاهدة ليفربول وكارديف سيتي mo salah - مو صلاح (مباشر) | شاهد بث ليفربول وكارديف سيتي اليوم 27-10-2018 (Mohamed salah)
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