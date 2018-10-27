٢٨ مليون جنيه مديونية 5 فضائيات خاصة لـ ماسبيرو

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للإعلام عن وصول مديونية 5 قنوات فضائية هي صدى البلد والنهار والأهلي وCbc والتحرير لنحو ٢٨ مليون جنيه مستحقة لحساب ماسبيرو.





وأوضحت المصادر، أن تلك الأموال تمثل قيمة بث القنوات الفضائية السابق ذكرها لمباريات الدوري العام خلال موسم ٢٠١٣-٢١٠١٤ وذلك وفق الاتفاق المبرم آنذاك بين التليفزيون وغرفة صناعة الإعلام ممثلة في رجلي الإعلام محمد الأمين وعلاء الكحكي.





وتابعت أن المسئولين في القطاع الاقتصادي يعكفون حاليا على إعداد خطابات للمطالبة بتلك المديونية والعمل على سرعة تحصيلها لصالح خزينة المبنى.