بث حي يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي لايف .. يلا شوت



انطلقت الآن مباراة ليفربول أمام فريق كارديف سيتي على ملعب الانفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم.





يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي لايف .. يلا شوت





تذاع اليوم مباراة ليفربول وكارديف ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونقدم لكم بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، تابعو ماتش ليفربول وكارديف اليوم عبر موقعنا "الفجر الرياضي".

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي لايف .. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف

ويخوض نادي ليفربول اليوم السبت مباراة نارية أمام كارديف سيتي،ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





بث حي يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي لايف .. يلا شوت

وتبدأ مباراة ليفربول وكارديف اليوم على ملعب أنفيلد التاريخي، في تمام الساعة 5 مساءاً بتوقيت السعودية في مباراة نارية يسعى فيها فريق ليفربول لخطف صدارة الترتيب من مان سيتي.





بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف

وشهد فريق ليفربول خلال هذا الموسم تطوراً كبيراً في الأداء يرجع الفضل إلى المدرب الألماني يورجن كلوب الذي مكن الفريق من احتلال المرتبة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق "مانشستر سيتي" الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بنفس رصيد النقاط.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي لايف .. يلا شوت

ويسعى ليفربول خلال مباراة اليوم أمام كارديف إلى مواصلة قطار الانتصارات الذي بدأ في أخر مباريتين له أمام هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.





وبينما يحتل فريق كارديف المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقطة فقط.





بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف

ويعتمد ليفربول اليوم على النجم المصري محمد صلاح في الحصول على أهداف المباراة الثلاث وخاصة بعد تسجيله لثلاث أهداف ذهبية في آخر مباراتين للفريق.





وسجل الفرعون المصري هدف ليفربول الوحيد في الفوز على هيديرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي؛ بالإضافة إلى هدفين أحدهما من ركلة جزاء خلال مباراة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي لايف .. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف

وواجه فريق ليفربول كارديف سيتي مرتين فقط خلال مباريات الدوري الإنجليزي وكانت كلاهما في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤.





وفاز الردز في المباراة الأولى التي أقيمت في 21/12/2013، بثلاث أهداف مقابل هدف.





كما حقق ليفربول فوزاً تاريخياً في المباراة الثانية التي أقيمت في 22/3/2014، حيث هز شباك كارديف سته مرات مقابل ثلاثة لكارديف.





ولقب اللاعب لويس سواريز، بهداف المواجهات بين ليفربول وكارديف، بعد تسجيله لخمس أهداف، من بينها هاتريك في المباراة الثانية.