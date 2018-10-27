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تعرف على مواصفات هيونداي توسان موديل 2019

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:35 م
تعرف على مواصفات هيونداي توسان موديل 2019
سيارة
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كشفت شركة هيونداي عن موصفات سيارتها الجديدة توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2019.

وتصدرت هيونداي توسان في الفترة من يناير وحتى يوليو 2018 قائمة السيارات متعددة الاستخدامات العائلية الأكثر مبيعًا في السوق المحلي، حيث وصلت مبيعاتها وفقًا لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى 4147 سيارة.

وتمتاز توسان FACELIFT موديل 2019 الجديدة بمحركها رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتك من 6 سرعات.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة دفع رباعي، مزودة بشاحن تيربو ويبلغ قوة محركها 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.
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