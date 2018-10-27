تعرف على مواصفات هيونداي توسان موديل 2019

كشفت شركة هيونداي عن موصفات سيارتها الجديدة توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2019.





وتصدرت هيونداي توسان في الفترة من يناير وحتى يوليو 2018 قائمة السيارات متعددة الاستخدامات العائلية الأكثر مبيعًا في السوق المحلي، حيث وصلت مبيعاتها وفقًا لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى 4147 سيارة.





وتمتاز توسان FACELIFT موديل 2019 الجديدة بمحركها رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتك من 6 سرعات.



