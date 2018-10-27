حذف حلقات مسلسل "نسر الصعيد" من اليوتيوب

حذفت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "نسر الصعيد" الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي، جميع حلقات المسلسل من على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، دون إعلان سبب الحذف سواء الشركة المنتجة، أو بطل العمل محمد رمضان.





"نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، ودينا، وعايدة رياض، ومحمد حاتم، وباسل الزارو، وعائشة بن أحمد، وهاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع محمد رمضان بعد "الأسطورة"، ومن إخراج ياسر سامي في أول تجاربه الدرامية.