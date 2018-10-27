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إصابة طالب ثانوي بطلق ناري أثناء عودته من حفل عرس بالفيوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:40 م
إصابة طالب ثانوي بطلق ناري أثناء عودته من حفل عرس بالفيوم
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
إصابة طالب ثانوى، بطلق نارى بالساق اليمنى، أثناء عودته من حفل عرس أحد أصدقائه وإستقلاله سيارة أجرة تمت أصابته ولايعرف من أين خرجت الرصاصة.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "خالد سمير خالد سعداوى" 18سنه، طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى، ومقيم جرفس دائرة مركزشرطة سنورس مصاب (إدعاء طلق نارى أسفل الساق اليمنى من الجهة الخارجية أدى لفتحة دخول بطول (1) سم وتم عمل إستكشاف للجرح وإستخراج قطعة معدنية منه والحالة العامة مستقرة.

بالأنتقال والفحص وسؤاله، وقرر انه اثناء إستقلاله احدى السيارات الأجرة بعزبه رحيم ـ دائرة المركزعائدا من حفل عرس أحد أصدقائه اصطدام جسم غريب بساقه اليمنى، مما إدى الى لحدوث إصابته، ولم يتهم احد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر المحضر رقم 6626 2018 إداري مركز شرطة سنورس، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.




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