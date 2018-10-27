بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة
السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:33 م
بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر ليفربول ضد كارديف سيتي أون لاين اليوم 27-10-2018 في اطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الانجليزي 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بدون تقطيع نهائيا، مشاهدة مباراة ليفربول بقيادة الهداف محمد صلاح وكارديف سيتي اليوم في اطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الانجليزي 2018، والتي تقام على ملعب "أنفيلد" الخاص بفريق كارديف سيتي.
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بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة
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