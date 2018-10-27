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يلا شوت بدون تقطيع .. بث مباشر لمباراة ليفربول وكارديف سيتي بالدوري الانجليزي اليوم السبت | كورة لايف | كول كورة HD

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:37 م
يلا شوت بدون تقطيع .. بث مباشر لمباراة ليفربول وكارديف سيتي بالدوري الانجليزي اليوم السبت | كورة لايف | كول كورة HD
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يلا شوت بدون تقطيع .. بث مباشر لمباراة ليفربول وكارديف سيتي بالدوري الانجليزي اليوم السبت | كورة لايف | كول كورة HD
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يلا شوت بدون تقطيع .. بث مباشر لمباراة ليفربول وكارديف سيتي بالدوري الانجليزي اليوم السبت | كورة لايف | كول كورة HD
موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 4:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 5:00 مساء بتوقيت السعودية

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