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قريبًا.. عودة سفارة ألمانيا في ليبيا للعمل

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:36 م
قريبًا.. عودة سفارة ألمانيا في ليبيا للعمل
ألمانيا وليبيا - أرشيفية
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أعلن السفير الألماني لدى ليبيا، اوليفر اوفتشا، اليوم السبت، في تغريدة له في تويتر قرب عودة سفارة بلاده للعمل في ليبيا.

وقال اوفتشا: "السفارة الألمانية بليبيا في الطريق"، حسبما ذكرت، "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

غير أن اوفتشا لم يحدد موعداً بعينه لعودة السفارة للعمل.

وفي مايو الماضي، أعلنت ألمانيا أنه سيتم في القريب العاجل إعادة فتح السفارة الألمانية من داخل العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن السفير الألماني لدى ليبيا يباشر عمله من تونس.

كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد ذكر في وقت سابق الشهر الجاري أن ألمانيا تعهدت بتقديم مليوني يورو لمشروع الأمم المتحدة لدعم اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في ليبيا.
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