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الدوري الانجليزي الممتاز | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد كارديف سيتي اون لاين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:37 م
الدوري الانجليزي الممتاز | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد كارديف سيتي اون لاين
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الدوري الانجليزي الممتاز | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد كارديف سيتي اون لاين
نقدم لكم التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول عبر موقع الفجر الرياضي والتي ظهر بها محمد صلاح أساسياً لمواجهة كارديف سيتي.

تشكيل ليفربول أمام كارديف سيتي
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - مورينو
خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - لالانا
خط الهجوم: ساديو ماني - صلاح – فيرمينهو

الدوري الانجليزي الممتاز | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد كارديف سيتي اون لاين


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