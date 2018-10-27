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وحيد ممدوح يقابل جمهور "الأوبرا" بمعهد الموسيقى العربية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:32 م
وحيد ممدوح يقابل جمهور الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية
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الفجر الفني
 
يلتقي في الثامنة من مساء اليوم، السبت 27 أكتوبر، عازف الجيتار الشهير وحيد ممدوح، بجمهور دار الأوبرا المصرية، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويشارك في إحياء الحفل عازف الإيقاع سعيد الارتيست. وأجرى وحيد بروفات على مدار يومين، بحضور فرقة الإيقاعات الشرقية، وكل من عازف الأكورديون فاروق سلامة وعازف الربابة محسن الشيمي، على عدد من الأغاني التي سيقدمون رؤية مختلفة لها.

ومن بين الأغاني التي سيتضمنها برنامج الحفل أغنية المطربة فيروز "نسم علينا الهوى"، و"إن راح منك يا عين" للفنانة شادية و"3 دقات" للفنانة يسرا والمطرب أبو، وغيرها من أغاني عمالقة الغناء، منهم أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، بالإضافة إلى حوار موسيقي بين الجيتار و"الطبلة".
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