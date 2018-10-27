يوتيوب موبايل وجوال ليفربول ضد كارديف سيتي مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم السبت الموافق 27-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.

مشاهدة الدورى الانجليزى لايف أتش دى بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي (momo salah) اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT

يدخل ليفربول مباراة اليوم بحثا عن مواصلة صراع الصدارة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 23 نقطة وهو نفس رصيد السيتي المتصدر، ويلعب الليفر مباراة ووهو منتشي بفوز غالي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام النجم الأحمر، برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد سقوك نابولي في فخ التعادل أمام باريس سان جيرمان.