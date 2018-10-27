رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لمتابعة النشاط المشترك بين الجانبين (فيديو وصور)

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور إلكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر والدكتورة دولت الشعراوى مديرة برنامج السكان والتنمية وذلك بحضور الدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة السابق ومدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، و فاطمة دكرونى المنسق العام لمركز تثقيف الأقران وصابرين محمد المنسق الميدانى بالمركز.





وقد أكد الدكتور طارق الجمال على حرص إدارة الجامعة على مواصلة التعاون القائم بين الجانبين بما يهدف إلى تحقيق وتطوير الدور التوعوى والتثقيفي للجامعة داخل المجتمع ، مشيداً بدور صندوق الأمم المتحدة للسكان كشريك فاعل وحيوي لجامعة أسيوط فى تنفيذ عديد من الأنشطة والمبادرات وذلك من خلال اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات تمكين المرأة وتثقيف الشباب والعمل المشترك فى مواجهة بعض المشاكل التنموية والمجتمعية المتعلقة بالصحة الإنجابية والزيادة السكانية.





وصرح الدكتور عصام زناتي أنه اللقاء تضمن تهنئة الدكتور ألكسندر بوديروزا للدكتور طارق الجمال برئاسته للجامعة وأكد على حرصه على استمرار التعاون مع الجامعة وتوسيع نطاقه فى ظل الإدارة الجديدة للجامعة ، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط هى أكثر الأطراف نشاطاً فى مجال القضايا الحقوقية والمجتمعية فى صعيد مصر ، وهو ما أنعكس أثره فى التعاون المثمر بين الصندوق ومركز حقوق الإنسان بالجامعة والذي أثمر عن إنشاء وحدة لمناهضة التحرش والعنف بالجامعة والتي تُعد الأولى من نوعها فى جامعات الصعيد وكذلك افتتاح أول مقر للمركز الوطنى لشبكة تثقيف الاقتران والإبداع وتنمية المهارات فى مصر وأفريقيا Y-Peer والذى يضم 52 دولة والتابع لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة.





وقد استعرضت فاطمة دكرونى خلال اللقاء أهم الأنشطة التي تم تنفيذها فى مركز تثقيف الأقران والتي ضمنت 22 معسكر فى محافظات مختلفة لتوعية وتثقيف شباب الجامعات وطلاب المرحلة الثانوية بعدد من القضايا السكانية ، كما تم تنفيذ 6 ورش تثقيفية لفرق مسرحية تتناول مواجهة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ، كما تم تنفيذ معسكر وطني تحت عنوان " مساحتنا الآمنة " لوضع وعى الشباب بقضية التحرش الجنسي وأنماطها وذلك بمشاركة 156 شباب من داخل مصر وخارجها.



