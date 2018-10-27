الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:32 م
الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
الساعة
: 17:00 مساءًا بتوقيت السعودية
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل
الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة
الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
معلومات عن المباراة:
البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2
معلق المباراة : أحمد الطيب
الساعة : 16:00 مساءًا بتوقيت مصر
الساعة
: 17:00 مساءًا بتوقيت السعودية
الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل
الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة
الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
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