البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : أحمد الطيب

الساعة : 16:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 17:00 مساءًا بتوقيت السعودية

الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



