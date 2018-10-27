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الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:32 م
الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
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الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
معلومات عن المباراة: 

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج) 

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : أحمد الطيب                   

الساعة : 16:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 17:00 مساءًا بتوقيت السعودية


الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم فابينيو- ماني  - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.


الدوري الانجليزي live مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مشاهدة ليفربول اليوم
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